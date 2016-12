Schwaikheim Kontrolle nach Brand am TSV-Vereinsheim

Schwaikheim. Die Ursache für den Brand am TSV-Vereinsheim am Nachmittag des 4. Dezember ist laut Polizei immer noch unklar. Bei dem Brand waren Autoreifen, die auf einer Palette in einem Lichtschacht gelagert gewesen waren, in Brand geraten.

Brandbeschleuniger seien dort nicht gefunden worden, so die Polizei auf Nachfrage. Es gebe bislang keinen Hinweis auf eine vorsätzliche Brandstiftung und auch keinen Hinweis auf einen technischen Defekt. Eine fahrlässige Brandstiftung will die Polizei nicht bestätigen, aber auch nicht ausschließen. Dass der Brand durch eine achtlos in den Lichtschacht geworfene Kippe entstanden ist, wie im Ort offenbar weit verbreitet angenommen wird, weil sich in unmittelbarer Nähe eine „Raucherecke“ befindet, dafür hat die Polizei zumindest noch keinen Beweis gefunden.

Eine andere Frage ist, ob es eigentlich zulässig ist, in einem Lichtschacht Dinge zu lagern. Eindeutig nein, sagt dazu die zuständige Baurechtsbehörde beim Gemeindeverwaltungsverband (GVV). Der Sache werde deshalb nachgegangen, ein Kontrolleur sei schon vor Ort gewesen, um festzustellen, ob noch woanders an verbotener Stelle etwas gelagert ist und wie es mit der Einhaltung der Brandverhütungs-Vorschriften an dem Gebäude überhaupt aussieht.

In Lichtschächten dürfe grundsätzlich nichts gelagert werden, das gelte auch für private Gebäude. Bei regelmäßigen Brandschutzschauen an öffentlichen Gebäuden werde das zwar auch überprüft. Aber man habe natürlich nicht jederzeit alle Liegenschaften im GVV-Bereich im Blick. Eventuell müsse an Lichtschächten auch nachgebessert werden, zum Beispiel wegen dort hereinfallendem Laub, das ja auch brennbar sei.

Mehr Bilder finden Sie hier.