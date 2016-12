Schwaikheim Kupferumrandung abmontiert

Schwaikheim.

Durch einen mit Kabelbindern verbundenen Bauzaun verschafften sich zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 07:00 Uhr bislang noch unbekannte Buntmetalldiebe Zutritt auf das Gelände der Kläranlage in Schönbühl. Dort entwendeten die Diebe die kupferne Dachrandverkleidung des Hauptbetriebsgebäudes und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Personen die Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 694-0 in Verbindung zu setzen.