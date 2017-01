Schwaikheim Ohne Führerschein unterwegs: Unfall

Schwaikheim.

Ein 24-Jähriger, der laut Polizei ohne Führerschein unterwegs war, ist am Sonntagnachmittag in Schwaikheim mit seinem Wagen ins Schleudern geraten und gegen ein Verkehrszeichen geprallt. Der junge Mann war bei der Schwaikheimer Ausfahrt von der B14 wegen Schnee und Matsch mit seinem Corsa ins Rutschen gekommen. Das Auto, an dem rund 2000 Euro Schaden entstand, musste abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich laut Polizei heraus, dass der 24-Jährige ohne Fahrerlaubnis gefahren war. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.