Schwaikheim Pulse-of-Europe-Aktivistin: „Wir müssen für Europa einstehen“

Freute sich, dass so viele Europäer gekommen sind: Beatrice Messmer inmitten der Pro-Europa-Demonstranten auf dem Stuttgarter Schlossplatz. Am Sonntag, 14 Uhr, ist’s wieder so weit. Foto: Büttner / ZVW

Im Video: Ein Gruß an alle "Pulse of Europe" Städte.



55 Städte in sieben europäischen Ländern haben sich den sonntäglichen Kundgebungen mittlerweile angeschlossen, auch Stuttgart. Was motiviert die 27-jährige Schwaikheimerin, für Europa auf die Straße zu gehen? Messmer hat der Redaktion einen Besuch abgestattet.

Frau Messmer, bei der ersten Pulse-of-Europe-Kundgebung in Stuttgart konnte jeder Teilnehmer auf eine Postkarte mit der Flagge Europas schreiben, was er oder sie an der Europäischen Union schätzt. Was stand auf Ihrer Karte?

Frieden und Wohlstand. Denn das sind neben vielen weiteren die zwei großen Errungenschaften der EU. Aber auch die vielen privaten Begegnungen, der kulturelle Austausch und die kulinarische Vielfalt machen für mich Europa einzigartig.

Wie ein Lauffeuer hat sich die Bewegung verbreitet. Nur vier Wochen nach der ersten Kundgebung in Frankfurt sind es allein in Deutschland über 40 Städte. Wieso ging das so schnell?

Zum einen haben wir mittlerweile eine große Medienpräsenz, was uns sehr nützt. Ich denke aber auch, dass die Leute darauf gewartet haben. Nach der Wahl Trumps zum Präsidenten, dem Brexit und überhaupt den politisch rechten Tendenzen, haben viele nun endlich gemerkt: Wir müssen für Europa einstehen! Denn vorher haben viele ja bloß Witze gemacht und nicht für möglich gehalten, dass das alles tatsächlich so eintritt.

Woran liegt oder lag es denn, dass die Leute erst so spät lautstark für Europa auf die Straße gehen? Der Jugend wirft man bisweilen ja sogar vor, politikverdrossen zu sein.

Ich denke – so paradox das in Bezug zu meiner ersten Antwort klingt, dass der Wohlstand eine Mitschuld trägt. Wir sind verwöhnt und sehr bequem geworden. Vor allem Deutschland hat ein Niveau erreicht, in dem sich die Wenigsten um ihre Existenz sorgen müssen. Was aber nicht heißt, dass es trotzdem sozial politische Herausforderungen gibt, an denen wir in Deutschland und Europa arbeiten und besser werden müssen.