Schwaikheim SEK nimmt 55-Jährigen fest

Schwaikheim.

Eine 55-jährige Frau wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag mehrmals von ihrem ehemaligen Freund telefonisch bedroht. Dabei drohte er, dass er sie, sowie weitere Personen, durch den Einsatz von Handgranaten töten würde. Nach Ermittlungen der Polizei am bayrischen Wohnort der Frau, musste die Drohung als sehr ernst eingestuft werden. Der beschuldigte 55-jährige Mann war schon einschlägig gegenüber der Frau in Erscheinung getreten. Ein Spezialeinsatzkommando konnte den Mann gegen 08.05 Uhr an seiner Wohnanschrift in Schwaikheim widerstandslos festnehmen. Dabei wurde niemand verletzt.