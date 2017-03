Schwaikheim Wohnungsbrand durch Kerze

Brand am frühen Freitagmorgen ( 03.03.2017 ). Foto: Benjamin Beytekin

Gegen 2:30 Uhr am Freitagmorgen ( 03.03.2017 ) wachten die Bewohner einer Dachgeschosswohnung im Tribergle durch den Rauchwarnmelder auf. Es brannte in ihrer Wohnung, die sie daraufhin sofort verließen. Ursächlich war wohl eine brennende Kerze, die wiederum Kleidungsstücke und schließlich die Einrichtung in Brandsetzte. Die Feuerwehren aus Schwaikheim und Winnenden waren mit 7 Fahrzeugen und 40 Mann im Einsatz und brachten das Feuer rasch unter Kontrolle. Das DRK war mit drei Rettungswagen und der Bereitschaft im Einsatz. Mehrere Personen kamen ins Krankenhaus.