Schwaikheim. In der Fritz-Ebert-Straße beschädigte ein Unbekannter zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen geparkten VW Transporter und flüchtete.

Der Unfallverursacher hinterließ an dem geparkten Auto ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Unbekannten nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.