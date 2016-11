Schwaikheim Zu viel vom Arbeitsamt kassiert

Die Sache ist klar geregelt. Hat ein Bürger Arbeit, bekommt er kein Arbeitslosengeld. Hat er gerade keine Arbeit, kann er sich arbeitslos melden und Leistungen beziehen. Das gilt ab dem Tag, an dem ein Bürger einer Beschäftigung nachgeht.

Einem 40-jährigen Schwaikheimer sei das so nicht klar gewesen. Zumindest hat er das vor dem Waiblinger Amtsgericht behauptet. Er hatte gehofft, dass er Arbeitslosengeld bis zu seiner ersten Lohnzahlung beziehen könne. Und weil er im ersten Monat als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma nur drei Tage gearbeitet hat, hat er da auch nur wenig verdient. Im zweiten Monat war es dann zwar mehr. Doch wenn er heute arbeitet, wird ihm der Lohn erst am Ende des Folgemonats überwiesen.

Er müsse jeden Monat Miete bezahlen

Der Angeklagte verstrickte sich in weiteren Erklärungsversuchen. Er habe beim Arbeitsamt angerufen, aber dort hieß es, dass er persönlich vorbeikommen solle. Das konnte er aber aufgrund seiner neuen Beschäftigung erst nach einiger Zeit leisten. Richterin Bidell schüttelte fast unmerklich den Kopf. „Hierzu gibt es keinen Vermerk in den Telefonprotokollen“, erklärte sie.

Es folgt der nächste Erklärungsversuch des Angeklagten: Er müsse jeden Monat Miete bezahlen, für seine Familie sorgen. Außerdem sei das kein Betrug gewesen, erklärte der 40-Jährige. „Ich arbeite mit Papieren. Hätte ich betrügen wollen, dann hätte ich schwarzgearbeitet.“ Er sei davon ausgegangen, dass das Arbeitsamt automatisch eine Meldung erhalte, wenn er wieder Geld verdiene.

Um 877 Euro betrogen

„Was Sie hier unter Betrug verstehen, das tut hier nichts zur Sache“, entgegnete sie ihm. „Wenn Sie das nicht melden, dass sie beschäftigt sind, dann ist das Betrug. “

Es handelt sich um einen Zeitraum von zwei Monaten und eine Summe von 877 Euro, die er an Arbeitslosengeld bezogen hatte. Als Rechtfertigung gab der Angeklagte an, dass er in der Übergangszeit auf dem Trockenen gesessen habe. Aus seinem Rucksack zieht er eine Rechnung hervor, die er einmal nicht bezahlen konnte, weil er kein Geld auf seinem Konto hatte: „Schauen Sie hier, einmal nicht bezahlt, kommt gleich eine Mahnung mit einer Mahnungsgebühr von sieben Euro“, sagte er zu Richterin Dr. Bidell.

Angeklagter fühlt sich ungerecht behandelt

Ein Mitarbeiter des Arbeitsamts Waiblingen sagte als Zeuge vor Gericht aus, dass das Arbeitsamt nicht für die Lücke zwischen dem Status arbeitslos und beschäftigt zuständig sei und dass dies Sache des Jobcenters sei. Aber auch dort hatte sich der Angeklagte nicht gemeldet. Nachdem das Arbeitsamt die doppelten Einkünfte bestehend aus Lohn und Arbeitslosengeld festgestellt hatte, wurde der Angeklagte aufgefordert, das Geld zurückzuzahlen. Daraufhin erhob der Angeklagte Einspruch, weil er zum einen die Summe angeblich nicht aufbringen konnte. Zum anderen sah er sich ungerecht behandelt. Bei den vielen Änderungen und neuen Gesetzen würde man nicht mehr durchblicken, unternahm der Angeklagte erneut einen Erklärungsversuch. „Es ist nicht neu, dass Sie Veränderungen mitteilen müssen“, entgegnete ihm Richterin Dr. Bidell.

Schließlich gab der 40-Jährige zu: „Okay, ich bin schuldig. Ich bin erst später zum Arbeitsamt gegangen, als ich eigentlich gemusst hätte. Ich habe nicht dran gedacht.“