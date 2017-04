Schweden Haftbefehl gegen Usbeken nach Terroranschlag in Stockholm

Stockholm - Nach dem Terroranschlag in Stockholm ist Haftbefehl gegen den festgenommenen Usbeken ergangen. Das berichtete der schwedische Fernsehsender SVT. Zuvor hatte Rachmat Akilow die Tat vor dem Haftrichter gestanden. Ihm werden Terrorismus und Mord vorgeworfen. Der 39-Jährige hatte demnach am Freitag einen Lastwagen in einer großen Einkaufsstraße erst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gesteuert. Bei dem Anschlag waren vier Menschen getötet und 15 verletzt worden. Nach Angaben der Ermittler hegt der Usbeke Sympathien für extremistische Organisationen wie den IS.