Stockholm - Die schwedische Königin Silvia liegt nach einem Schwindelanfall an ihrem 73. Geburtstag im Krankenhaus. Die Monarchin sei am späten Freitagabend in das Hospital gebracht worden, teilte das Königshaus mit.