Lörrach Zöllner finden Koffer mit Drogen, aber nicht den Besitzer

Lörrach.

Nach dem Fund eines mit Drogen bepackten Koffers in einem ICE bei Lörrach fehlt vom unbekannten Besitzer jede Spur. Der Koffer habe niemandem zugeordnet werden können, teilte das Hauptzollamt Lörrach am Freitag mit. Das herrenlose Gepäckstück war von Zöllnern Anfang Januar in einem fahrenden ICE zwischen Basel und Freiburg in der Gepäckablage entdeckt worden. Im Koffer waren zwischen gebrauchter Kleidung 2,6 Kilogramm gepresstes Marihuana im Marktwert von mehr als 25 000 Euro. Der Besitzer wurde zwar nicht ermittelt, bilanzierte der Zoll. Aber die Drogen seien vom Markt und stellten keine Gefahr mehr da. Sie wurden vernichtet.