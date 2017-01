SEK-Einsatz in Stuttgart Waffennarr landet in Haft

In diesem Haus in Mühlhausen fand die Polizei ein ganzes Waffenarsenal. Foto: 7aktuell | Oskar Eyb

Stuttgart - Die geladene Pistole lag in Griffnähe, doch der 51-jährige Stuttgarter hatte keine Chance, auf dumme Gedanken zu kommen. Ein Spezialeinsatzkommando der Polizei war schneller. Der Razzia am Donnerstag folgte am Freitag der Gang zum Haftrichter: Der Mann aus Mühlhausen kam hinter Gitter wegen illegalen Waffenbesitzes, Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz und wegen Drogenbesitzes. In seinem Wohnhaus im Norden des Stadtbezirks hatte der Sportschütze laut Polizei ein ganzes Arsenal an Waffen gelagert.