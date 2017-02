Sindelfingen Daimler will seine Elektromarke auch in Sindelfingen bauen

Stuttgart. Der Autobauer Daimler will die Autos der neuen Elektromarke EQ neben Bremen auch in seinem Werk in Sindelfingen bauen. In Sindelfingen sollen die Modelle der Ober- und Luxusklasse vom Band rollen, wie Daimler am Mittwoch in Stuttgart mitteilte. Sindelfingen ist nach Bremen damit der bislang einzige Standort, an dem die Autos der im September angekündigten E-Marke gefertigt werden. An welchen Standorten weitere EQ-Modelle produziert werden, werde in Abhängigkeit von der Nachfrage entschieden, hieß es.