Sindelfingen/Leonberg.

Eine 25-Jährige und ihre neun Monate alte Tochter sind bei einem Unfall am Dienstagnachmittag schwer verletzt worden. Sie waren nach Polizeiangaben mit ihrem Auto von Sindelfingen in Richtung Leonberg unterwegs, als die Frau aus zunächst unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geriet und mit ihrem Auto frontal in einen Linienbus stieß. Die Frau und ihr Kind mussten in ein Krankenhaus gebracht werden, im Linienbus gab es keine Verletzten.