Spiegelberg Gefährliches Überholmanöver

Spiegelberg.

Wegen eines langsam fahrenden Autos fuhren am Freitag auf der Landesstraße 1117, gegen 16.30 Uhr mehrere Fahrzeuge beim Spiegelberger Ortsteil Kurzach in Richtung Nassach in Kolonne. Ein BMW-Fahrer wollte überholen, als auf seiner Höhe ein BMW-Cabriolet ebenfalls ausscherte. Die Cabriolet-Fahrerin prallte gegen den BMW, der in der Folge gegen den vorausfahrenden Kleinwagen geschoben wurde. Die Fahrzeuge kamen rechts von der Fahrbahn in einem Waldstück zum Stillstand. Die Cabrio-Fahrerin und ihr zweieinhalb Jahre altes Kind wurden leicht verletzt. Der Gesamtschaden wird auf rund 32 000 Euro geschätzt. Die Straße musste zur Bergung der Fahrzeuge kurzzeitig gesperrt werden.