Sportspecht Die Kraft der Plauzen

Gut’s Neu’s! Haben Sie das gesehen? 3000 saufende Typen in Leguan-, Gnom- und Schlumpfkostümen grölen sich dumm, während vorne schlecht tätowierte Plauzen-Spezialisten Pfeile in eine Scheibe donnern. Ja, es war wieder Darts-WM. Natürlich hat der unsympathische Glatzkopf gewonnen, dieser Holländer mit dem Unterleib wie ein Kastenweißbrot. Dabei bin ich für den anderen Holländer gewesen, den mit dem Goldkettchen und auf dem Hemd der Zeichnung von Barney Geröllheimer. Aber der ist schon im Halbfinale raus. Der Glatzkopf hat über 400 000 Euro gekriegt. Ich muss die Sportart wechseln. Morgen fange ich an mit Fressen.