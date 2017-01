Sportspecht Geliehene Schuhe

Seit 40 Jahren wird in Schnait Tischtennis gespielt, da wird’s dann Zeit, dass man auch mal bei einer württembergischen Meisterschaft mitmischt. Wenn auch nur als Ausrichter. Das haben die Schnaiter ganz gut hingekriegt, zumindest sind sie von allen Seiten gelobt worden. Besonders glücklich war bestimmt ein Mädchen, das morgens um acht traurig vor der Beutelsbacher Halle gestanden ist. Tischtennis wollte es spielen, gewinnen und dann das: Sie hat die Schuhe daheim vergessen. Kein Problem für die Schnaiter. Ein paar Telefonate später hatte das Mädel zwei geliehene Schuhe an den Füßen.

In einem anderen Fall hat’s dann doch ein bisschen länger gedauert. Die Medaillen für die Zweit- und Drittplatzierten waren verschwunden. Die Schnaiter haben sie zwar gefunden, allerdings erst am Montagabend. Ein Griff tief in den großen Karton mit den Pokalen – dort versteckte sich ganz unten zwischen dem Polsterpapier eine Tüte mit den Medaillen. TSV-Abteilungsleiter Stefan Schier hat sie nach Stuttgart zur Geschäftsstelle des Verbands gebracht. Die Gewinner kriegen sie per Post zugesandt. Obwohl die nun länger warten müssen, ist das trotzdem gar nicht so schlecht. So können sie sich noch ein zweites Mal über den Erfolg freuen.