Sportspecht Iglus und Gsälzbälle

Um sich auf die Rückrunde vorzubereiten, fliegen die Profi-Fußballteams meist in den warmen Süden. Klar, bei dieser Sau-Kälte frieren einem die Füße in den dünnen Plastik-Kickstiefeln ja schon ein, bevor man den Platz überhaupt betreten hat. Die Handballer haben’s da gut, die dürfen in der warmen Halle trainieren. Hin und wieder jedoch wagen auch sie sich zum Abhärten an die frische Luft – wie der Erstligist TVB 1898 Stuttgart. Schließlich sind im Abstiegskampf jede Menge Durchhaltevermögen und Widerstandsfähigkeit vonnöten. Und wo könnte sich das Team um den Trainer Markus Baur diese Eigenschaften besser aneignen als beim Survival-Camp am Notschrei im Südschwarzwald? Dort, wo’s zwei, drei Kittel frostiger ist als am heimischen Zipfelbach.

Der Charaktertest in eisigen Höhen hat auch kulinarische Vorteile: Die Gefahr, sich mit exotischer Nahrung den Magen zu verderben, wie die Jungs und Mädels im Dschungelcamp, ist deutlich geringer. Kakerlaken, Spinnen, Schlangen, püriertes Lammhirn, getrocknete Nashornkäfer, Rattenschwänze im eigenen Sud mit Kuh-Euterspitzen, lebende Strandwürmer, Schweine-Anus, Krokodilpenis, gekochter Schafskopf, Riesenmehlwürmer oder Hühnerfüße standen nicht auf dem Speiseplan der Bittenfelder.

Nach harten Trainingseinheiten wie dem Iglu-Bau (siehe Foto unten) brauchte es Köstlichkeiten aus der Schwarzwaldküche, um die ausgezehrten Körper rasch wieder zum Leben zu erwecken. Traditionell Schinken und Kirschtorte. Aber auch Kratzede (in der Pfanne verscharrte Pfannkuchen), Bubespitzle (Schupfnudeln) oder Nonnenfürzle. Letztere sollen besonders nahrhaft sein, handelt es sich hier doch um mit flüssigem Gsälz (sorry: Marmelade) frittierte Teigbällchen. Mini-Berliner also.

•

Jose Mourinho, Trainer des englischen Erstligisten Manchester United, hat derzeit nicht besonders gute Laune. Nur Sechster ist sein Team, 14 Punkte Rückstand zu Rang eins, den ausgerechnet sein Ex-Club Chelsea einnimmt. Mourinho wäre nicht Mourinho, hätte er nicht die Schuldigen gefunden: Die Balljungen im Stadion Old Trafford genügten nicht Mourinhos Anforderungen. Also ließ sie der Portugiese kurzerhand austauschen. In der Partie gegen den FC Liverpool standen die – älteren – U-16-Jungs der Manu-Akademie am Spielfeldrand. Die wurden instruiert, auf welche Weise der Ball an die Kicker zurückgegeben werden muss und mit welcher Geschwindigkeit. So richtig funktioniert hat der Wechsel allerdings nicht: Mehr als ein 1:1-Unentschieden sprang nicht heraus.

Bartträger sind bei dieser eisigen Kälte eindeutig im Vorteil – auch beim Iglu-Bauen im Südschwarzwald: Jogi Bitter und Markus Baur bei der Arbeit. Bild: TVB