Sportspecht Lauf, du Sau!

1. Vier berühmte Modeschöpfer, vier Zitate – aber welche sind echt?

a.) „Die meisten Frauen wählen ihre Jogginghose mit mehr Verstand als ihren Mann.“ Coco Chanel.

b.) „Jogginghosen sind immer falsch.“ Giorgio Armani.

c.) „Wer eine Jogginghose trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren.“ Karl Lagerfeld.

d.) „Jogginghosen sind Jogginghosen, und darauf ein Hurra!“ John Galliano.

2. Welche der folgenden Kundenbewertungen zu Jogginghosen stehen wirklich so bei Amazon?

a.) „Wurde mit einem Loch in der linken Hosentasche geliefert. Etwas ungewohnt, da ich Rechtshänder bin.“

b.) „Bestellt, angezogen und dann fast zwei Wochen getragen, sehr angenehm.“

c.) „Was soll man da schreiben. Ist eine Jogginghose.“

d.) „Direkt anprobiert – passt. Endlich kann ich wieder meinem Sport, Extreme Couching, nachgehen.“

e.) „Da ich des Öfteren meinen Stuhlgang nicht halten kann, habe ich mir diese Hosen angeschafft, die das Bein mit Gummizug sehr gut abdichten.“

f.) „Als ich die Hose aus dem Paket herausnahm, machte sie zuerst einen robusten Eindruck. Als ich aber die Hose umdrehte, bemerkte ich, dass an ihr zwei lebende Würmer hingen. Diese Art von Überraschung gefiel mir ganz und gar nicht.“

3. Es gibt viele Bücher übers Joggen und Laufen – aber Achtung: In die folgende Liste haben wir einen erfundenen Titel eingeschmuggelt.

a.) Lauf, du Sau! Geschichten vom Laufen

b.) Quäl dich – die Diät: Schonungslos ehrlich abnehmen

c.) Besser als Kiffen: In 100 Tagen zum Runner’s High

d.) 100 km für ein Bier: Meine härtesten Ultra- und Trailrunning-Läufe

e.) Dick, übergewichtig – na und? Ich fange jetzt endlich mit Laufen an

f.) Der Läufer und der Wolf: Wie ein wildes Tier uns den richtigen Weg zeigt

g.) Laufen mit Tigerfeeling für sie und ihn

Auflösung:

1. Ganz echt ist zwar nur das Zitat von Lagerfeld, fast echt sind aber auch die anderen: Statt von Jogginghosen sprach Chanel vom Nachthemd, Armani von Übertreibungen, Galliano von Frauen.

2. Die Kundenbewertungen bei Amazon sind ein fantastisches Literatur-Genre: Kein einziges der Zitate haben wir erfunden, alle sind echt.

3. Kein vernünftiger Mensch käme je auf die Idee, dass eine so öde Tätigkeit wie Joggen „besser als Kiffen“ sei. Folgerichtig gibt es auch kein Buch, das so heißt. Auswertung: Sie haben alles richtig? Oh je, Sie kennen sich aber arg gut mit Jogginghosen aus. Bestimmt gehen Sie auch mit Adiletten in die Oper. Sie sind eine wandelnde Modesünde. – Sie haben wenig richtig? Aha, Sie finden offenbar, es gebe Wichtigeres als Modefragen. Sie sind vernünftig. – Sie haben alles falsch? Oha, souveräne Fundamental-Ignoranz gegenüber allen das Jogginghosenwesen betreffenden Belangen! Sie sind ein Stilpapst.