Sportspecht Schwabens Fußballstolz

Liebe Fans, das mit dem Alter kann ich nicht mehr hören. Wer seinen Verein für was Besseres hält, bloß weil der schon 1893 gegründet wurde, will sich in Wahrheit nur schlechtes Wirtschaften und Planlosigkeit schönreden: „Immerhin haben wir Tradition!“

Ihr sagt: Dass RB Leipzig gewinnt, sei keine Kunst, bei dem vielen Geld von Dietrich Mateschitz. Aber Leute, da lügt ihr euch die Welt zurecht. Leipzigs Erfolg liegt daran, dass dort Geld nicht verdummt und versaubeutelt wird. Keine hirnrissigen Transfers. Kein kurzsichtiges konzeptionelles Hü und Hott. Kein wirr zusammengewürfelter Kader. Keine Abfindungen an dutzendweise hopplahopp eingestellte und zappzarapp wieder gefeuerte Trainer. Stattdessen sinnvolle Ausgaben mit fußballerischem Weitblick: für junge, talentierte Spieler; für kompetente Scouts, die genau solche Kerle mit frappierendem Instinkt entdecken; für gute Trainingsanlagen und Rahmenbedingungen, damit sich diese Nachwuchs-Cracks wohlfühlen und weiterentwickeln können.

Ihr tut so, als caste Leipzig lauter sündhaft teure Weltstars aus Barcelona, Paris und London zusammen – na, dann schauen wir mal, welche Fantastilliarden teuren Neuzugänge da so alles mitwirkten beim Sieg in Leverkusen: Willi Orban – kam vom FC Chelsea; äh, halt, nein, vom FC Kaiserslautern. Youssuf Poulsen aus Lyngby, das liegt in Dänemark. Diego Demme vom SC Paderborn. Mannschaftskapitän ist Dominik Kaiser aus Waldstetten: kickte einst für Normannia Gmünd und spielte schon für RB Leipzig, als der Verein noch in der vierten Liga rumgurkte. Ach ja, und Timo Werner vom VfB.

Für die Leipziger Spieler gilt eine Gehaltsobergrenze von drei Millionen Euro im Jahr – der VfB Stuttgart zahlte seiner alternden Diva Krassimir Balakov schon Ende der 90er Jahre sechs Millionen Mark pro Saison. Dann kam ein neuer Trainer, wagte es, Balakov auszuwechseln, wollte eine neue Linie durchziehen, ein über den Tag hinausweisendes sportliches Konzept etablieren – der VfB warf den Coach raus. Heute zieht er bei Leipzig die Fäden: Ralf Rangnick aus Backnang.

Der VfB hatte eine grandiose Jugendarbeit. Die Macher hießen Frieder Schrof und Thomas Albeck. Der Verein beschnitt ihre Kompetenzen, sie flohen – heute kümmern sie sich um die europaweit gerühmte Jugendabteilung von RB Leizpig. Wolfgang Geiger war früher Talentspäher für den VfB, heute ist er Scout in Leipzig. Matthias Jaissle war mal Jugendtrainer beim VfB, heute arbeitet er für Leipzig. Und so weiter, von Frank Leicht bis Alexander Blessin: einst VfB, jetzt RB. Der Erfolg von Leipzig ist ein wahr gewordenes schwäbisches Fußballmärchen.

Es gab beim VfB in der A-Jugend mal einen begabten Kicker. Als es darum ging, ob er zu den Aktiven übernommen werden sollte – nicht in den Bundesligakader, bloß in die zweite Mannschaft –, da sagte der Club: Äh, nee, den können wir nicht gebrauchen. Liebe Fans, wollt Ihr allen Ernstes dem Geld von Herrn Mateschitz die Schuld daran geben, dass Rangnick etwas mehr vom Fußball verstand und den Jungen, der beim VfB keine Perspektive hatte, nach Leipzig in die dritte Liga holte? Der Bursche wurde Stammspieler, RB stieg mit ihm auf: Joshua Kimmich.

Fans, ihr macht euch da selber was vor: Leipzig beweist, dass es im Fußball eben genau nicht nur aufs Geld ankommt, sondern auf Sachverstand, Visionskraft, langen Atem. RB Leipzig ist schlicht der bessere VfB Stuttgart.