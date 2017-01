Was soll denn die unsachliche Kritik an der Entscheidung der Fifa, die Fußball-Weltmeisterschaft von 32 auf 48 Teams aufzustocken? Ich würde sogar noch viel weiter gehen: Auch Firmenmannschaften aus aller Herren Länder sollten an der WM teilnehmen dürfen. Die Betriebsauswahl des Zeitungsverlags Waiblingen steht bereits in den Startlöchern. Zwei, drei Trainingseinheiten sollten genügen, um Exoten zur frühen Heimfahrt zu zwingen. Zum Beispiel Holland.