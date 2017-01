Sprechblasenspiel 2016 Auflösung Schorndorf: Günther Oettinger schlägt sie alle

Da sage noch einer, unsere Leserinnen und Leser seien politisch nicht neutral! Im letzten Sprechblasenspiel entfielen die meisten Sprüche auf die Ministerpräsidentengattin Gerlinde Kretschmann. 29 waren es. Kretschmanns Vor-Vorgänger Günter Oettinger von der CDU freilich hat die Grüne in diesem Jahr weit hinter sich gelassen. Seinen Auftritt beim Neujahrsempfang 2015 in Remshalden kommentierten 46 Leserinnen und Leser.

Und da war viel richtig Gutes dabei, so dass uns in der Redaktion die Wahl sehr schwerfiel, welcher Spruch denn nun zum Besten gekürt werden sollte. Hartmuth Bausch aus Plüderhausen beispielsweise stellte sich vor, dass Oettinger nach dem Neujahrsempfang in Remshalden eine weitere Rede halten musste, dann vor englischen Gästen. „Very, very, very ... o, werr i no dr’hoim bliebe“, könnte der frühere baden-württembergische Ministerpräsident gedacht haben, meint Bausch.

28 Sprechblasen für Jörg Hetzinger

Wir in der Redaktion haben schon damit gerechnet, dass Oettinger „ziehen“ würde. Überrascht waren wir aber, dass der Urbacher Bürgermeister Jörg Hetzinger Platz zwei belegt hat. Mit einigem Abstand zwar, aber immerhin 28 Sprechblasenfans legten ihm Sprüche in den Mund. Auch da war durchaus Witziges dabei. „Do nom, moenat Sia, god’s zrug nach Urbach“, lässt beispielsweise Günther Heinrich aus Urbach den Bürgermeister sagen. Rainer Wiedenhöfer aus Schorndorf könnte sich folgenden Satz aus Hetzingers Mund vorstellen: „So hoch isch onser Schuldaberg! Ond ihr wellad dui Gardaschau?“

Auch OB Klopfer beteiligt sich - außer Konkurrenz

Apropos Gartenschau, Sie spielte im vergangenen Jahr eine große Rolle und schlug sich somit auch in der Bilderauswahl fürs Sprücheklopferspiel nieder. Eines zum Beispiel ist bei einem Vorort-Termin auf dem Grafenberg im Zusammenhang mit der Landesgartenschau entstanden. Und es hat den Schorndorfer Oberbürgermeister Matthias Klopfer dazu inspiriert, auch am Sprechblasenspiel teilzunehmen – außer Konkurrenz, versteht sich. Der OB lässt seinen Finanzbürgermeister Englert sagen: „Wo ist eigentlich der OB schon wieder? Hier oben hätte er endlich mal den notwendigen Überblick über die Stadt und würde in der Stadt nicht alle mit seinen Ideen durcheinanderbringen wie der Schließung von Unterführungen.“ Durchaus selbstkritisch, Herr Klopfer, Respekt!

Insgesamt 238 Vorschläge

Noch ein Wort zur Resonanz unseres Sprücheklopferspiels. Das Interesse ist ungebrochen. Im letzten Jahr erhielten wir 240 Vorschläge, in diesem waren es 238. Damit ist die Zahl seit drei Jahren konstant. Interessant ist, dass immer mehr „Neulinge“ auftauchen. Und erfreulich ist, dass die Qualität der Sprüche deutlich besser wird. Plattes oder Formulierungen deutlich unter der Gürtellinie gibt es so gut wie nicht mehr.

Wir haben uns über viele Vorschläge köstlich amüsiert und herzlich gelacht. Und optimistisch, wie wir sind, gehen wir davon aus, dass das beim nächsten Sprücheklopferspiel, das im Dezember 2017 beginnt, nicht anders sein wird. Sie sind wieder dabei, wir zählen darauf!