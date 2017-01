Sprechblasenspiel 2016 Auflösung Waiblingen: Mit viel Wortwitz die Sprechblasen gefüllt

Waiblingen. Am Sprücheklopferspiel beteiligen sich mittlerweile einige echte Sprechblasen-Veteranen. Wir haben aber auch viele neue Mitspieler hinzugewonnen. Und wie jedes Jahr sind jede Menge lustige Sprüche zusammengekommen zu den Bildern, die unsere Redaktion vor Weihnachten ausgewählt hat.

Die aus unserer Sicht lustigsten Einsendungen präsentieren wir auf dieser Doppelseite. Als Belohnung gibt’s für die besten Sprücheklopfer unter unseren Lesern einen Kinoabend – und wir Redakteure haben wieder herzlich lachen dürfen bei der Auflösung. Eine Jury der Lokalredaktion kürte die witzigsten Sprüche. Klar, nicht jeder hat den gleichen Humor, aber wir hoffen, auch Sie ein bisschen zum Lachen zu bringen. Wichtig war uns unter anderem, dass die Sprechblasentexte von einem breiten Publikum verstanden werden.

Die Fotos geben zugleich einen Rückblick auf das Zeitungsjahr 2016 in Waiblingen, Weinstadt, Kernen, Korb, Remshalden und Schwaikheim. Wir haben versucht, Bilder auszuwählen, zu denen sich ein flotter Spruch dichten lässt. Dabei haben wir natürlich auch Fotos mit Bürgermeistern und Oberbürgermeistern ausgewählt, denn zu bekannten Köpfen fällt den Leuten leichter was ein. An dieser Stelle möchten wir allen Lesern danken, die mitgemacht haben.