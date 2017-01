Sprechblasenspiel 2016 Auflösung Winnenden, Teil 1: Flotter FDPler und Riesen-Rettichhobel

Mit dem Altersunterschied der abgebildeten Läufer bei der Wengert-Wetzede haben einige Gedanken gespielt: „Mädels, nachher noch Bock auf’n Kaffee mit ‘nem 20-Jährigen, gefangen im Körper eines 82-Jährigen?“, lässt Michael Götzel aus Schwaikheim den FDP-Stadtrat Peter Friedrichsohn fragen. Auf den Umstand, dass der Mann im gelben T-Shirt der FDP rennt, geht Karl-Heinrich Lebherz aus Winnenden ein: „Meine Fitness ist ok. Jetzt will ich in den Bundestag.“ Artur Götzel aus Schwaikheim dichtet ihm gar nur sportlichen, keinen politischen Ehrgeiz an: „Von dem jonga Gmüas lass’ i mi ned überhola!“

Idee für die nächste City-Treff-Eröffnung

Beim City-Treff-Foto stellt sich William Patrick aus Winnenden vor, dass Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth gerade auf der Bühne steht und Sängerin Ela Arweiler seinen ungewöhnlichen Auftritt lobend kommentiert: „Cool, Herr Holzwarth, geilste Luftgitarre ever!“ Vielleicht eine gute Idee für die nächste Stadtfest-Eröffnung, mal was anderes als Fassanstich.

Der überm Haupt von OB Hartmut Holzwarth schwebende und neu glänzende „Wiesenhobel“ ist eine Mischung aus Pflug, Walze und Egge. Dieser „Bohrer“ hat die Fantasie vieler Leserinnen und Leser angekurbelt, die Jury hat unter einigen originellen Vorschlägen den besten ermitteln dürfen. Andreas Schneider aus Leutenbach denkt an den Zweck des Geräts, mit ihm sollen ja die Wildschweinschäden in Wiesen behoben werden. Er lässt Holzwarth sagen: „Für das Ding muss aber auch jeden Monat ein Wildschwein für das Stadtratsessen rausspringen.“ Nicht ins Reich des Jägerlateins, sondern eher zum Friseurhandwerk gehören folgende Sprüche. Sandra Schneider aus Leutenbach: „Bei dem Ding als Lockenwickler würde es meiner Frau ganz schön den Kopf durchkraulen.“ Zum Lachen gebracht hat auch Bernd Rieger aus Winnenden die Jury, mit dieser Idee: „Herr Friedrich, Vorsicht beim Aufstanda, sonst hobelt’s onser Frisur voll ganz uf a Glatze ronter.“ Die Verbindung zwischen City-Treff und Wiesenhobel gelingt schließlich William Patrick: „Klasse, damit könnte man einen mords Bier-Rettich schneiden!“

Abwechslungsreich auch die Zuschriften zum „Stangenwald“ der SV-Winnenden-Sportpark-Baustelle. Stefan Karger aus Schwaikheim sieht für Hans-Jürgen Will eine sexy Tanzsportart unterm Sicherheitsaspekt: „So, und beim Stangentanzen gilt für Anfänger stets Helmpflicht.“ Eine Spitze gegen die aufgelösten Fußballmannschaften feuert Michael Götzel ab: „Der Stützpfeiler steht für die Aktivenfußballer. I glaub’, der kann bald raus.“

Das ellenlange Terminfaltblatt der Kulturamtsleute schließlich hat Michael Götzel mit einem erotischen Gedanken verbunden: „Gell, Andreas, das Ausklappen kennen wir sonst nur vom Playboy. Des isch aber irgendwie au Kultur.“