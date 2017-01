Sprechblasenspiel 2016 Auflösung Winnenden, Teil 2: Punkfrontmann Lars Besa

Leutenbach. Klarer Fall, dass „Normahl“-Frontmann Lars Besa in seiner Pose nicht nur optisch am meisten hergibt bei den Sprechblasen des Winnender Umlands, sondern natürlich auch die Fantasie unserer Leser herausgefordert hat.

In die engere Auswahl nahm die Redaktionsjury auch den skurrilen Vorschlag von Stefan Karger aus Schwaikheim, dem Punkveteranen ein Lied in den Mund zu legen, mit dem Karel Gott einst quälte: „Und jetzt alle: Und diese Biene, die ich meine, nennt sich Maja, kleine freche Biene Majaaa“.

William Patrick aus Winnenden schlug vor: „We make Leutenbach great again“. Ein Satz, den man von woandersher sich zu erinnern glaubt, in viel größerem Rahmen, und bei dem der Reiz eben im Übertragen auf das kleine Leidabächle liegt.

Auch der nicht ganz stubenreine Vorschlag von Andreas Schneider aus Leutenbach konnte punkten: „Wichtige Durchsage: Das Männerpissoir ist vorübergehend gesperrt. Bitte weichen Sie auf die Grünanlage aus.“

Gut gefiel der Jury bei der Sprechblase zum Schwaikheimer Bürgermeister Gerhard Häuser anlässlich der neuen Fahrradabstellboxen am Bahnhof auch der Vorschlag von Gerd Huissel aus Korb: „Wenn mr vorher abschdeiga duad, muss mr end dr Garasch koin so granadamäßiga Schnitzbuggl macha.“ Etwas für Schwäbischgenießer.

Ebenfalls für Schmunzeln sorgte der Vorschlag von Petra Sommerfeld aus Winnenden: „Tolle Sache, dieser neue Elektrokasten, morgen normales Fahrrad rein, abends E-Bike raus!“ In den Boxen auch noch Lademöglichkeiten, das wäre in der Tat der nächste Schritt zur „E-Mobilität“.

Der Wunschzettel von Friedrichs Frau

In die engere Auswahl nahm die Jury bei den Vorschlägen zum Berglener Bürgermeister Maximilian Friedrich und seiner Vorstellung des Tablets für die (weitgehend) papierlose Verwaltungs- und Gemeinderatsarbeit die Idee von Dieter Eisenhuth aus Winnenden: „Wenn wir jedes Huhn mit einem Sender ausrüsten, haben wir das Legeergebnis sofort auf dem Tablet“. Gut gefiel auch die Idee von Johannes Hermann aus Winnenden: „Der Wunschzettel von meiner Frau wird au jedes Johr größer!“ Herzlich lachen mussten die Wertungsrichter ebenfalls bei dem Vorschlag von Ralph Kögel aus Berglen, der Thomas Kaysser bei der Sommertour in seiner Nellmersbacher Firma zu einem ehemaligen Mitarbeiter sagen lässt, als die vor dem Betriebsoldtimer zusammenstehen: „Stell dir vor, Siegfried, die Lieferzeiten bei VW werdet au immer länger, den hab i 1956 bestellt und erst jetzt hen sen gliefert. Zum Glück isch’s en Benziner.“Natürlich ist da, siehe aktuelle Krise bei dem Automobilkonzern, etwas Boshaftigkeit im Spiel. Aber ob das angebliche Bestelljahr mit dem damaligen Alter des angeblichen Bestellers in Einklang zu bringen ist, das erscheint doch zweifelhaft, es sei denn, es wäre damals um einen Modelltransporter für die Spielzeugeisenbahn gegangen.

Eine eher „praktische“ Idee hatte Johannes Hermann aus Winnenden, der vorschlug: „Jetzt überleg ned lang. Dei Frau brengsch mit nei ond vom Gepäck her isch der besser als jeder Porsche!“

Etwas auf Kosten des Bauamtsleiters

Bei der Schlüsselübergabe an den Leutenbacher Bürgermeister Jürgen Kiesl für den neuen Brunnen im Rotbachtal gefiel der Jury auch der Vorschlag von Gerd Kachelrieß aus Winnenden: „Ich geb dir schnell den Schüssel, der Kerle nebe mir muss dringend aufs Klo.“ Ein bisschen gemein, gell, weil der Scherz auf Kosten von Bauamtsleiter Roland Schippert geht, aber der wird das aushalten, wenn nicht selbst darüber schmunzeln (wie auf dem Bild).