Sprechblasenspiel 2016 Der radelnde Schultes

Schwaikheim. Sportlich ist der Schwaikheimer Bürgermeister. In Erscheinung getreten ist er bislang vor allem als gewandter Torhüter und flotter Langläufer. Aber Gerhard Häuser fährt auch Rad, ist mit Kumpels (und Gepäck) schon so manchen Alpenpass hinaufgestrampelt und zwar genau mit dem Radveteranen, den er auf dem Foto nebenan in eine der neuen Unterstellboxen am Bahnhof schiebt.

Die Übergabe der neuen Errungenschaften hat sich Häuser natürlich nicht entgehen lassen, kam tatsächlich mit dem eigenen Rad zur Präsentation für die Presse, das er aber nicht nur öffentlichkeitswirksam nutzt. Als Hilfe für Ideen zum Sprechblasenspiel sei auch auf das ausgefuchste Modell der Schwaikheimer Fahrradgaragen hingewiesen, das das Einstellen und „Ausparken“ enorm erleichtert. Okay, Häuser wohnt im Gebiet Kürräcker und hat seine Arbeitsstelle im Rathaus, also nicht so weit entfernt, dass er sich für den Weg dorthin aufs Rad schwingt. Aber für die Pendler gibt es nun keine Ausreden mehr. Und für die Schwaikheimer Topografie kann selbst Häuser nichts.