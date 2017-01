Sprechblasenspiel 2016 Die Freude des Siegers

Der alte Bürgermeister Albrecht Ulrich und der FDP-Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann (von links) sowie Landrat Richard Sigel gratulieren dem Wahlsieger Sven Müller. Der strahlt im Kreise seiner Familie im Glanz des Erfolgs und sagt – ja was? Bitte Sprechblase füllen! Foto: Büttner / ZVW

Winterbach. Die Bürgermeisterwahl in Winterbach am 3. Juli 2016 brachte einen strahlenden Sieger hervor: Sven Müller distanzierte seine Mitbewerber deutlich und holte knapp 79 Prozent der Stimmen. Sein Vorgänger im Amt, Albrecht Ulrich, gratulierte ihm zum „Erdrutschwahlsieg“. Für unsere Sprechblase dürfen Sie, liebe Leser, Sven Müller die Worte in den Mund legen.

Von der Deutlichkeit seines Sieges war am Wahltag auch Sven Müller überrascht. Das Ergebnis hätte er „in seinen kühnsten Träumen nicht erwartet“, gab er zu Protokoll. Mit den knapp 79 Prozent im ersten Wahlgang war tatsächlich nicht unbedingt zu rechnen, allerdings schon damit, dass Müller als Sieger aus der Wahl hervorgeht und neuer Bürgermeister wird. Er war der Top-Favorit der insgesamt vier Kandidaten.

Müller war auch der gewesen, der als Erster seinen Ring in den Hut warf und signalisierte: Ich will Winterbacher Bürgermeister werden und Albrecht Ulrich beerben. Direkt nachdem dieser Ende des Jahres 2015 erklärt hatte, nicht mehr kandidieren zu wollen, begannen bei Familie Müller in Urbach die Überlegungen: Soll er’s versuchen? Er tat es und war erfolgreich.

Ulrich: 16 Jahre Erfolgsbilanz mit kleinen Störfaktoren

Albrecht Ulrich verabschiedete sich indes mit gemischten Gefühlen von seinem Amt. Er ging als beliebter Bürgermeister, der auf eine 16-jährige Erfolgsbilanz zurückblicken konnte. Doch hatte es in seinem Verhältnis zum Gemeinderat am Ende teilweise geknirscht. Ulrich machte bis zum Schluss keinen Hehl daraus, dass ihn gestört hatte, dass der Gemeinderat partout nicht bei bestimmten Themen mitziehen wollte, wie etwa der Aufstockung des Rathauspersonals für das Thema Flüchtlinge oder für die Remstal-Gartenschau. Er sagte aber auch: „Letztendlich waren das verschwindend kleine Punkte.“ 16 Jahre lang habe er mit dem Gemeinderat gut zusammengearbeitet. Bei der Entscheidung, sein Amt aufzugeben, habe vor allem eine Rolle gespielt, dass er noch einmal „einen Neuanfang wagen“ wollte. Dieser bestand für ihn dann darin, dass er jetzt als Kommunalberater beim Plüderhäuser Vermessungs- und Ingenieurbüro Käser arbeitet.

Sven Müller sagte im September 2016 bei seiner Amtseinsetzung: Er sei „in der glücklichen Lage, ein sehr gut bestelltes Haus zu übernehmen“, das seine Amtsvorgänger aufgebaut und weiterentwickelt hätten. Und an die Winterbacher Bürger gewandt versprach er, „dass ich alles dafür tun werde, ebenfalls ein guter Hausherr für Winterbach zu sein“.

Nicht überliefert ist, worum es im Gespräch zwischen Sven Müller und Albrecht Ulrich auf der Party am Wahlabend ging und was Müller in dem auf unserem Foto festgehaltenen Moment von sich gab. Hier ist ein weiteres Mal die Fantasie unserer Leser gefragt!