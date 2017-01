Sprechblasenspiel 2016 Hilfe, der Ratssaal ist übervoll

Waiblingen. Eine denkwürdige Sitzung hielt der Gemeinderat im Sommer ab. Wo sonst nur eine Handvoll Bürger den Beratungen lauscht, drängten sich etwa 200 in den Ratsaal – und das bei jahreszeitgemäß drückender Schwüle. Was die Leute so in Aufruhr versetzte, war die Suche nach Flächen für den sozialen Wohnungsbau.

Es gibt Sitzungen der Ratsgremien, in denen die Öffentlichkeit nur von den anwesenden Vertretern der Presse repräsentiert wird. Zu Recht dürfen die Bürger ja erwarten, dass das Wichtigste aus der Sitzung wenig später der Zeitung zu entnehmen sein wird. Es gibt auch Sitzungen, bei denen sich ein paar Anwohner zu Beginn, während der Bürgerfragestunde, beispielsweise über die Pläne für das Öko-Hochhaus auf der Korber Höhe oder die Kunstlichtung beschweren und dann nach Hause gehen, bevor der entsprechende Tagesordnungspunkt verhandelt wird. Da wird’s dann merkwürdig, doch das Anhören und Abwägen von Argumenten ist bekanntlich etwas außer Mode gekommen. Schon verblüffend war daher die besagte Sitzung im Hochsommer, bei der das Foto für unsere heutige Sprechblasen-Folge aufgenommen wurde.

So voll war es seit der großen Mobilfunk-Aufregung nicht mehr

Ein größerer Andrang als üblich war zu erwarten, nachdem Unbekannte auf der Korber Höhe und am Galgenberg mit Plakaten und Flyern zum Besuch der Sitzung aufgerufen hatten. Der tatsächliche Ansturm überrascht aber alle. Allenfalls das Thema Mobilfunk hatte in früheren Jahren ähnlich viele Leute in den Ratssaal gezogen. Anderthalb Stunden ließ OB Andreas Hesky in der Bürgerfragestunde Raum für Kritik und Bedenken. Selbst im Vorraum des Ratsaals standen noch Besucher, die nicht mehr reinpassten, auch drinnen mussten sich die meisten mit Stehplätzen begnügen.

Es herrschte Schwüle, obwohl alle Fenster weit geöffnet waren. Gemessen an den gewiss nicht einfachen Rahmenbedingungen verliefen Bürgerfragestunde und Sitzung dennoch halbwegs sachlich. Und die Mehrheit der Besucher harrte trotz schlechter Luft und Enge aus, bis der Tagesordnungspunkt beraten war. Nicht wenige blieben auch darüber hinaus. Dennoch: Eine weitere Ratssitzung zum Thema wurde ins Bürgerzentrum verlegt.

Drangvolle Enge im Gemeinderat

Was die Menschen so in Aufregung versetzte, war der Flächensuchlauf der Stadt. Händeringend wurden (und werden) Flächen gesucht für schnell umsetzbaren, kostengünstigen Wohnungsbau. Genauer: für sozial Bedürftige und zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Als Argumente gegen die Bebauung wurden vor allem Flächenverbrauch, Luftreinhaltung, Naherholung und Wertverlust der Nachbar-Immobilien ins Feld geführt. Beschlossen war seinerzeit, anders als Plakate und Flugblätter suggerierten, noch nichts. Und tatsächlich kamen die umstrittenen Flächen eben nicht in die engere Auswahl.

Drangvolle Enge im Gemeinderat: Unser Bild zeigt Oberbürgermeister Andreas Hesky im Gespräch mit SPD-Stadträtin Sabine Wörner. Was könnte der Rathauschef da gesagt haben? Ganz ehrlich: Wir wissen es nicht genau – und zählen daher auf die bewährte Hilfe unserer Sprücheklopfer und Sprechblasen-Ausfüller. Politische Statements sind selten lustig, sicher ist aber so viel: Es war Hochsommer und bestes Badewetter. Das nur mal so als Anregung – alles Weitere überlassen wir den hoffentlich zahlreichen Teilnehmern an der neunten und letzten Folge des Sprechblasen-Spiels 2016/17.