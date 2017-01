Sprechblasenspiel 2016 Sechs begeisterte Männer am Wiesenhobel

Oben in Bürg im Aidehof, stellten sie die neue Maschine vor. Sechs Freunde des Wiesenhobels schauten auf das damals noch kratzerfrei lackierte Gerät. Die beiden Bürgermeister gingen gar in die Knie, um das wundersame Innenleben der in wildsauenlastigen Zeiten sehr segensreichen Maschine zu bestaunen. Was für eine Schnecke! Was für eine Walze! Was könnte OB Hartmut Holzwarth beim Anblick der Hobeltechnik von sich geben? Sie liebe Leser, dürfen ihre Fantasie walten lassen, dürfen ihm etwas Lustiges in den Mund legen beziehungsweise in die Sprechblase schreiben.

Rechts von OB Holzwarth kniet in Minnesängerhaltung Berglens Bürgermeister Maximilian Friedrich, links von den beiden stehen Jäger, Landwirt Bernd Bauer und Finanzdezernent Jürgen Haas. Alle miteinander freuen sich über die neue Feld- und Flur-Maschine grad so, als wär’s ein Rolls-Royce – beide stammen ja aus einer Kleinserie, die Nobelkutsche und der Wiesenhobel.