Sprechblasenspiel 2016 SPD, wohin des Wegs?

Schorndorf. 125 Jahre Schorndorfer SPD – bevor der Ortsverein am 1. Juli 2016 dieses stolze Jubiläum feiern konnte, haben sich die SPD-Urgesteine Martin Thomä, Ursel Kamps und Karl-Otto-Völker in trauter Runde Gedanken über Vergangenheit und Zukunft der Sozialdemokratie gemacht. Als geistiger Vater mit dabei: Friedrich Ebert, dessen Konterfei jahrelang das Sitzungszimmer der SPD-Fraktion im alten Rathaus zierte.

Von solchen Zeiten können die Sozialdemokraten heute nur träumen: Als Friedrich Ebert zunächst Parteivorsitzender und von 1919 bis zu seinem Tod im Jahr 1925 erster Reichspräsident der Weimarer Republik war, konnte sich die SPD nicht nur Volkspartei nennen, sondern war auch als klarer Sieger aus der Reichstagswahl 1912 hervorgegangen. Von solchen Wahlergebnissen ist die SPD auf Landes- und Bundesebene mittlerweile weit entfernt. Und mag in der Kommunalpolitik auch noch manches besser sein, es vor Ort starke sozialdemokratische Kräfte geben, von der Niederlage bei der Landtagswahl im März 2016 haben sich die Sozialdemokraten noch immer nicht richtig erholt: 12,68 Prozent der Stimmen – Grund zum Feiern ist das eigentlich nicht.

Schorndorfer SPD: Trotz allem in Feierlaune

In Feierlaune war die SPD in Schorndorf im Sommer aber doch: Am Freitag, 1. Juli, hat der Ortsverein sein 125-Jahr-Jubiläum im Club Manufaktur gefeiert. Und nachdem Ortvereinsvorsitzender Martin Thomä die Veranstaltung feierlich eröffnet hatte, sprachen nicht nur Oberbürgermeister Matthias Klopfer und der Vorsitzende der SPD-Landtagsfraktion Andreas Stoch vor den Genossen, die Festrede hielt damals niemand Geringerer als der ehemalige Parteivorsitzende, Vizekanzler und Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Franz Müntefering. Im Geiste dabei war natürlich auch Willy Brandt: Emotionalisiert von seiner Persönlichkeit sind Martin Thomä und Karl-Otto Völker schließlich im Jahr 1971 in die SPD eingetreten, vorgeprägt durch eine damals starke Juso-Gruppe und politisiert in einer Zeit der Auflehnung gegen eine verkrustete Republik. Ursel Kamps, wie Thomä und Völker jahrzehntelang Stadträtin in Schorndorf, hat die Sozialdemokratie indes schon mit der Muttermilch eingesogen: Dem Beispiel ihrer Mutter Rosa Kamm folgend, trat sie, kaum volljährig, in die SPD ein.

Als Sozialdemokratischer Arbeiterverein am 19. Juli 1891 gegründet, wird es für Ursel Kamps Zeit, dass sich die SPD heute „wieder um die kümmert, die ihre eigentliche Klientel sind“, forderte sie in der Gartenrunde, in der auch Karl-Otto Völker bemängelte, dass die SPD ihre Wurzeln vergessen hat und Martin Thomä das Personal- und Führungsproblem der SPD in Bund und Land anprangerte.

Spitzen Sie ihre Bleistifte

Geschichten über Geschichten, auf deren Fundament die Schorndorfer SPD heute recht stabil steht – und die zum Sprücheklopfen anregen können. Und hier sind Sie, liebe Leserinnen und Leser, wieder gefragt: Spitzen Sie ihre Bleistifte, zapfen Sie alle kreativen Ressourcen an und legen sie Karl-Otto Völker die passenden Worte in den Mund. Und sie dürfen gerne zukunftsweisend sein. Das kann bei der SPD nicht schaden. Wir sind jedenfalls sehr gespannt, was Ihnen so alles einfällt!