Sprechblasenspiel 2016 Sprüche klopfen zur Wanderkarte

Welzheim. Drei Bürgermeister, ein Thema: Bürgermeisterin Katja Müller und die Bürgermeister Michael Segan (Alfdorf) und Thomas Bernlöhr (Welzheim) haben im Kaisersbacher Rathaus die neue Wanderkarte für den Welzheimer Wald vorgestellt und das neue Werk in den höchsten Tönen gepriesen. Was hätte Segan den Kollegen sonst noch gerne gesagt?

Im Teil 10 unseres Sprüchklopferspiels dürfen unsere Leserinnen und Leser dem Alfdorfer Schultes die Worte in den Mund legen. Was gibt er seinem Welzheimer Kollegen mit auf den Weg? Oder hat er der Kaisersbacher Bürgermeisterin noch ein Wörtchen zu sagen?

Nachdem in Alfdorf und Welzheim schon seit drei Jahren auf Initiative und in enger Zusammenarbeit mit dem Naturpark Schwäbisch-Fränkischer Wald die Wanderwege gebündelt und ausgeschildert waren, konnte die Neukonzipierung und Ausschilderung von Wanderwegen im vergangenen Jahr auch in Kaisersbach umgesetzt werden. Die überwiegend als Rundweg angelegten Strecken ergänzen einander, so dass ein gemarkungsübergreifendes Wanderwegenetz entstanden ist.

Vier Rundwege wurden ausgeschildert

Umgesetzt wurde die Ausschilderung für Kaisersbach bereits im Jahr 2015 mit vier Rundwegen mit einer Länge zwischen 4,6 und sieben Kilometer. Dabei geht es vor allem um beliebte Strecken, die an der Hägeles- und Brunnenklinge vorbeiführen, den Ebnisee tangieren und das Naturschutzgebiet Strümpfelbach einbeziehen. Als besondere Strecke hob die Kaisersbacher Bürgermeisterin den Brucher Waldrundweg über den Treibsee hervor. „Unsere Zielgruppe sind die Spazierwanderer, die es zu schätzen wissen, wenn Wege befestigt sind und überwiegend mit Kinderwagen begangen werden können“, betonte Katja Müller.

In der Karte „Wanderlust“ ist das komplette Wandergebiet Welzheimer Wald mit den beliebtesten Wanderstrecken abgebildet. Das 220 Kilometer lange Wanderwegenetz ist durchgängig begehbar.

Eine kinderwagentaugliche Familientour ist auch dabei

Bemüht waren die Initiatoren, für jede Zielgruppe etwas anzubieten: von der kinderwagentauglichen Familientour (Welzheimer Runde Nummer 2 „Zum Ebnisee“), dem lehrreichen Planetenweg mit fünf Kilometern für die Spazierwanderer bis zum Geologischen Pfad mit zwölf Kilometer Streckenlänge für eher geübte Wanderer.

Die erste Auflage umfasst 30 000 Exemplare. Zwei Fehler wurden nachträglich, bemerkt, die trotz aller Bemühungen vorher nicht entdeckt worden waren: In der druckfrischen Wanderkarte wurden die Standorte des Gasthauses zum Löwen, Mönchhof, und des Terrassencafés der Holzofenbäckerei Weller und Munz verwechselt. Wellers Café liegt auf der Karte in Mönchhof. Das Hotel Ebnisee taucht ebenfalls noch auf der Liste der gastronomischen Betriebe in Kaisersbach auf, obwohl dort seit einem halben Jahr der Restaurantbetrieb eingestellt worden ist.

Gutes Beispiel für interkommunale Zusammenarbeit

Nun sind Sie an der Reihe, liebe Leserin und lieber Leser. Sind’s die Fehler, die den Alfdorfer Bürgermeister ärgern, oder ist er einfach nur begeistert über die gute interkommunale Zusammenarbeit? Denkt Michael Segan noch daran zurück, dass der Kaisersbacher Gemeinderat erst mit großer Verzögerung von dem Projekt überzeugt werden konnte und dafür zunächst keinen Euro locker machen wollte?

Wir wissen es nicht, aber unsere Leser können dem Alfdorfer Schultes die Gedanken in die Sprechblase reinschreiben. Machen Sie mit, wir freuen uns auf Ihre pfiffigen Sprüche.