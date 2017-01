Sprechblasenspiel 2016 Was für ein Kulturkalender

Winnenden. Druckfrisch war der Kulturkalender im März, als ihn die Stadtverwaltung vorgestellt hat – in einer Ziehharmonikafaltung, genannt Leporello, in den Farben Lila und Türkis. Was könnte Hansjörg Neumann zu Andreas Hein gesagt haben, als die beiden Mitarbeiter der städtischen Verwaltung das neue Werk präsentiert haben?

„Mann, ist das ein tolles Ding?“ oder „Wow, was der Kalender wieder für ein tolles Angebot in sich birgt!“ – könnten Sätze sein, die in dem Moment zwischen Sachgebietsleiter für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus Hansjörg Neumann und Kulturamtsleiter Andreas Hein gefallen sind. Vielleicht hat Neumann aber auch auf das Lila hingewiesen, die Kulturfarbe der Stadt Winnenden? Seien Sie kreativ, zerbrechen Sie sich den Kopf und schicken Sie uns Ihre Vorschläge zum zehnten Teil der 16. Runde des Sprechblasenspiels zu.

Zweimal jährlich erscheint der Kalender von und für die Stadt Winnenden: Zwölf städtische Kulturtermine und drei Feste auf zwei Abschnitten beinhaltet er, hieß es bei der Vorstellung im März. Darüber hinaus weist er auf wiederkehrende Kulturveranstaltungen wie beispielsweise den Folk-Club oder Veranstaltungen zu Literatur von Kindern hin, aber auch auf Konzerte von Kirchen, Schulen, des Konzertorchesters, der Musikschule oder der Remstalroute – ein Kalender für die ganze Stadt. „Es war eine Mammutarbeit“, sagte damals Bürgermeister Norbert Sailer bei der Vorstellung anerkennend zu seinen Mitarbeitern. Denn bis der gemeinsame Kalender entstanden ist, mussten diese sämtliche Kulturschaffende anschreiben. Vielleicht waren auch deshalb Hansjörg Neumann und Andreas Hein von ihrem Werk so sehr begeistert, dass sie gefesselten Blickes völlig fasziniert auf das Ergebnis schauten, das sie da in den Händen hielten. Vielleicht war es ein Termin oder ein schickes Bild, das dort zu einem Programmpunkt abgedruckt ist. Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

In Ziehharmonikaform zum Ausklappen

Die Leporello-Form macht es möglich, dass man den Kalender an die Wand hängen oder im handlichen Format in die Tasche stecken kann, so dass man stets informiert ist. Er hat aber auch einen Vorteil für diejenigen, die eine Veranstaltung planen. Denn eine gegenseitige, ungewollte Konkurrenz könne so vermieden werden, so Sailer im März. Der Kalender ist ein Service für Kulturschaffende, da Termine in den Kalender und in eine Broschüre aufgenommen werden. Gleichzeitig erscheinen die Termine als PDF-Datei im Internet.