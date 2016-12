Sprechblasenspiel 2016 Zwei Theologen unter sich

Zwei Theologen unter sich: Was will Manfred Unsin seinem Kollegen Volker Teich mit dieser verbindenden Geste sagen? Foto: Habermann / ZVW

Darum geht es in Teil 1 unseres Sprechblasen- beziehungsweise Sprücheklopferspiels, mit dem wir unsere Leserinnen und Leser wieder dazu animieren und motivieren wollen, kreativ zu sein und den jeweiligen Personen – in aller Regel solchen des öffentlichen Lebens – schlaue und vor allem honorige und originelle Sprüche in den Mund zu legen. In diesem Fall dem katholischen Dekan Manfred Unsin, der sich mit seinem evangelischen Amtsbruder Volker Teich in der Stadtkirche einen gleichermaßen engagierten wie friedfertigen Meinungsaustausch darüber lieferte, was die Reformation ausgemacht und was sie aus den beiden großen christlichen Kirchen gemacht hat und bis heute macht – im (wieder) Guten wie im (weiterhin) Trennenden.

Vielleicht ein persönliches Wort zum bevorstehenden Abschied

Es war ein Disput auf höchstem theologischen Niveau, aber zu ähnlich hochgeistigen Höhenflügen wollen wir unsere Leserinnen und Leser gar nicht verleiten. Man könnte nämlich in diese verbindende Geste von Manfred Unsin und in die offensichtliche wohlwollende Reaktion auch ganz einfach mit einer scherzhaft-freundlichen ökumenischen Aussage unterlegen – oder als einen vorgezogen wohlmeinenden Ratschlag von Dekan Unsin für den nicht allzu lang nach dieser Veranstaltung in den Ruhestand gehenden Volker Teich. Es spricht also auch einiges dafür, dem katholischen Dekan ein Abschiedswort in den Mund zu legen, etwa in der Form, wie schön es sein evangelischer Kollege doch hat, während er, Unsin, der in diesem Jahr immer schon 70 geworden ist und ein Jahr davor sein 40-jähriges Priesterjubiläum gefeiert hat, noch das eine oder andere Jährchen durchhalten muss.

Genug Anlässe und Möglichkeiten also für einen originellen und launigen Sprücheklopferauftakt mit einer je nach Gusto stark ökumenischen oder sehr persönlichen Note. Wir sind gespannt, was Ihnen so alles einfällt!