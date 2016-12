Sprechblasenspiel Des wär aber net netig gwää

Das Sätzchen, das unsere Leser der jungen Korber Ringerin in den Mund legen dürfen, sollte witzig, ironisch, spitz und charmant sein. Auf alle Fälle aber fair, denn der sportliche Charakter der jungen Frau muss spürbar sein. Als Bürgermeister Jochen Müller dem Mädchen bei der festlichen Zeremonie in der Remstalhalle Mitte März gratulierte, lobte er die Bereitschaft zur Leistung, den Teamgeist und den bei allem Wettkampfgeist nötigen Respekt vor dem Gegner. Bekanntlich gelten diese Tugenden nicht nur im Sport, weshalb der eine gute Schule fürs Leben darstellt.

Kräftemessen?

Wie nun reagierte unsere junge Ringerin, deren kleines Händchen der Schultes kräftig umfasste? Einen ängstlichen Eindruck macht sie wirklich nicht. Legen sie dem geehrten Mädchen einen flotten, mutigen Spruch in den Mund, zur Not auch Schwäbisch, wenn’s unbedingt sein muss. Lädt sie den Schultes zum Kräftemessen auf die Matte ein? Oder belässt sie’s dabei, ihm die Teilnahme am Korber Ringer-Training zu empfehlen? Es ist ja nie zu spät. Wer genau hinschaut, bekommt den Eindruck, sie ziehe schon ein bisschen, so eine Art Kräftemessen im öffentlichen Sandkasten.