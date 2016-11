Stihl Timbersports WM 2016 Livestream aus der Porsche Arena

Jeweils ab 19 Uhr können Sie am Livestream bei jeder Disziplin dabei sein. Am Freitag treten die Wettkämpfer im Team an, am Samstag folgen die Einzelwettbewerbe.

Wer sich noch nicht mit den einzelnen Disziplinen beim Sportholzfällen auskennt, hier finden Sie ein Erklärvideo mit Sportholzfäller Robert Ebner.

Wer es kaum erwarten kann, eine Hot Saw in Action zu erleben, kann hier schon mal probestaunen