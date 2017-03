Stille Helden Im Briefzentrum: Wo jede Sekunde zählt

Video: Fahrt durchs Waiblinger Briefzentrum mit der 360-Grad-Kamera.

Kaum hat Tobias Hundeshagen zum Sprechen angesetzt, klingelt schon wieder das Telefon an seinem Gürtel. Er muss kurz unterbrechen, einer seiner Mitarbeiter braucht ihn dringend. Zwei zusätzliche, mit Briefen beladene LKW sind angekommen – sie standen nicht auf dem Plan. Hundeshagen schnappt sich seinen Tretroller und düst los, denn jede Sekunde zählt jetzt. Er ist Schichtleiter im Briefsortierzentrum Waiblingen. Bis zu 4,5 Millionen Briefe können hier pro Tag bearbeitet werden. Als Schichtleiter ist Hundeshagen dafür verantwortlich, dass alles reibungslos läuft – und muss eingreifen, wenn es irgendwo ein Problem gibt.

Kein Tag ist wie der andere

Es ist ein stressiger Job. Für den 47-Jährigen aber trotzdem ein Traumjob: „Kein Tag ist wie der andere. Wenn ich hier anfange, weiß ich noch nicht, was mich heute erwartet“, sagt er. Es kann vieles schiefgehen auf der mehr als zwei Kilometer langen Strecke, über welche die Briefe innerhalb des Sortierzentrums täglich transportiert werden. Da sei es wichtig, den Überblick zu bewahren. „Als Schichtleiter muss man sich mit allen Prozessen hier auskennen und wissen, wo Probleme entstehen können“, erläutert Hundeshagen.

Seit 20 Jahren Schichtleiter im Briefzentrum Waiblingen

Gut, dass er sein Handwerk von der Pike auf gelernt hat: Angefangen hat Hundeshagen 1986 mit einer Ausbildung zum Facharbeiter für Postverkehr, in Heiligenstadt in der ehemaligen DDR. Nach einem Studium an der Fachhochschule der Deutschen Post kam er 1993 ins Bahnpostamt nach Stuttgart. Seit 1997 ist der Thüringer Schichtleiter im Briefzentrum Waiblingen. „Als Vorgesetzter muss ich auch gut mit Menschen können, das braucht schon ein gewisses Einfühlungsvermögen“, sagt er. Denn das meiste laufe zwar automatisch, doch jemand müsse die Maschinen ja auch bedienen. Und weil es hier im Hauptgeschäft wirklich hoch her gehe, sei gutes Teamwork das A und O.

Von 18 Uhr an herrscht Hochbetrieb im Briefsortierzentrum

„Ab etwa 18 Uhr kommen hier die Briefe an, die aus Waiblingen und der Region verschickt werden“, berichtet Hundeshagen. Dann wird es hier hektisch: Die Briefe müssen möglichst rasch sortiert, in Kisten gepackt und dann wieder auf die LKW geladen werden, mit denen sie in ganz Deutschland verteilt oder zum Flughafen gebracht werden. Das Sortieren funktioniert weitestgehend automatisch. Nur unleserliche Handschriften oder Sonderformate können die Maschinen nicht bewältigen, wie Hundeshagen erläutert. „Aber wir sind schon viel weiter als noch vor ein paar Jahren“, berichtet er stolz. Es sei schon Wahnsinn, was heutzutage alles möglich sei.

Kisten und Briefe werden automatisch codiert

Damit beim Sortieren nichts schiefgeht, erhält jeder Brief ein eindeutiges Erkennungsmerkmal – seinen sogenannten Fingerprint. „Das sind diese kleinen rosa Striche, die maschinell auf die Briefumschläge aufgedruckt werden“, erklärt der Schichtleiter. Auch die Kisten werden automatisch codiert. „Bis 21.45 Uhr muss der ganze Spuk vorbei sein, alle Briefe müssen dann sortiert und auf die richtigen LKW verladen sein“, sagt Hundeshagen. Denn eine gute Stunde später, um 23 Uhr, kommt schon die nächste Ladung Briefe und das Spiel beginnt von vorn: „Dann kommt die Eingangspost, also die Briefe, die hier in Waiblingen und Umgebung ausgeliefert werden müssen“, erläutert Hundeshagen. Die werden am Ende sogar der Laufstrecke des Briefträgers entsprechend geordnet. Eigens dafür gibt es im Postsortierzentrum zwei Maschinen. „Das geht so weit, dass der Austräger bei großen Straßen nicht mal mehr die Straßenseite wechseln muss, sondern auf einer Seite hin- und auf der anderen zurücklaufen kann“, berichtet der Schichtleiter stolz.

Alle Briefe sollten am Tag nach der Einlieferung zugestellt werden

Stolz ist Hundeshagen auch, wenn nach seiner Schicht alle Briefe sortiert und verladen sind. „Wir arbeiten hier nach dem Prinzip E plus eins“, erläutert er. Das bedeute, dass alle eingehenden Briefe am Tag nach der Einlieferung zugestellt werden sollten. Natürlich gebe es Ausnahmen: „Wenn zum Beispiel die Postleitzahl fehlt oder die Handschrift undeutlich ist, dann kann es auch mal einen Tag länger dauern“, so der Schichtleiter.

Nachts und am Wochenende arbeiten gehört dazu

Dass er in seinem Beruf auch nachts und am Wochenende arbeiten muss, stört Hundeshagen nicht. „Meine zwei Kinder kennen das nicht anders, die sind daran gewöhnt.“ Termine und Feiern müsse man nur etwas im Voraus planen und mit Kollegen tauschen gehe immer. Abschalten kann Hundeshagen bei seinem Hobby, der Musik. Er hört sie nicht nur, sondern macht sie auch selbst – und zwar als DJ. „Am liebsten lege ich Charts auf“, sagt der 47-Jährige. Vor einiger Zeit hat er angefangen, mittels Software eigene Musik zu produzieren. Was sein großer Traum wäre? „Im Lotto gewinnen“, sagt er und lacht. Dann korrigiert er sich. Was viel realistischer und ihm auch doch irgendwie lieber sei: „Irgendwann eine eigene Single herausbringen.“ Eine clubtaugliche selbstverständlich, die dann auch überregional gehört würde.