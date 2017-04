Stille Helden Werner Bebion ist Meister der Straßenreinigung

Waiblingen. Was andere wegwerfen, hebt Werner Bebion wieder auf. Denn er ist Meister der Straßenreinigung. Als solcher sorgt er dafür, dass Waiblingens Straßen sauber bleiben. Ein harter Job, der nicht bei jedem auf Gegenliebe stößt – und den 54-Jährigen schon mal an seine körperlichen Grenzen bringt.

Video: Eine 360-Grad-Fahrt mit der Kehrmaschine über den Bauhof.

Am dreckigsten ist Waiblingen nach dem Altstadtfest, berichtet Werner Bebion. „Da sammeln wir etwa 50 bis 75 Kubikmeter Müll ein.“ Aber auch beim Martinimarkt, dem Ostermarkt oder dem Faschingsumzug komme einiges zusammen. Der 54-jährige Meister der Straßenreinigung koordiniert den Reinigungseinsatz: wann, wo, wie viele Leute gebraucht werden, welche Fahrzeuge eingesetzt werden sollen und wo Mülltonnen aufgestellt werden. „Wenn dann nach dem Fest alles wieder sauber ist, das ist schon ein tolles Gefühl“, sagt er.

Straßenreiniger sind täglich unterwegs - auch am Wochenende

15 Mitarbeiter hat Bebion unter sich, zu seinem Fuhrpark gehören fünf Lieferwagen mit Ladeflächen und drei kleinere sowie eine große Kehrmaschine. Die sind aber nicht nur nach Stadtfesten auf den Straßen von Waiblingen und seinen Teilorten unterwegs, sondern täglich – auch am Wochenende. Die Straßenreiniger sammeln Müll von Gehwegen, Grünflächen oder Beeten, leeren Papierkörbe und Sinkkästen. „Da sind Körbe unter den Gullydeckeln, dort sammelt sich Laub, Schlamm und Unrat. Die müssen regelmäßig saubergemacht werden“, erklärt der Meister.

Zweimal pro Woche Ordnung auf Containerplätzen schaffen

Auch wenn Ölspuren beseitigt oder tote Tiere aufgesammelt werden müssen, wird die Straßenreinigung verständigt. Im Frühjahr und Herbst werden zudem die städtischen Brunnen gereinigt, einmal jährlich alle Leitpfosten abgewaschen. Zweimal pro Woche schafft Bebions Team rund um alle Glas- und Altpapiercontainer Ordnung. „Meist fegen wir da Glasscherben weg oder nehmen mit, was Leute dort abgestellt haben“, erläutert Bebion. Zum Beispiel Müllsäcke oder nicht mehr benötigte Kinderwagen.

Es bleibt nicht lange sauber

Manchmal sähen die Containerplätze auch eine halbe Stunde nach der Reinigung wieder aus wie vorher, berichtet der gebürtige Beinsteiner. Wenn dann jemand anruft und sich beschwert, dann ärgert ihn das schon ein bisschen: „Besonders, wenn die Kritik von Kollegen oder vom Rathaus kommt“, sagt Bebion. „Da steht man dann gleich schlecht da, bloß weil irgendwer seinen Hausmüll abgestellt hat.“

„Eine spezielle Ausbildung braucht man dazu nicht“

Ins Berufsleben gestartet ist Bebion als Autolackierer. Ein toller, kreativer Job sei das gewesen, sagt er. Aus gesundheitlichen Gründen musste er jedoch nach etwa zehn Jahren aufhören. „Die Lösemittel in Lacken und Farben, die merkt man einfach irgendwann“, sagt er. Er fing 1990 bei der Stadt an, arbeitete sich zunächst zum Vorarbeiter und später zum Meister hoch. „Eine spezielle Ausbildung braucht man dazu nicht“, erklärt er. Gründlichkeit sei eben wichtig – und Belastbarkeit.

Manchmal schön, manchmal ungemütlich

„Wir sind bei jedem Wetter draußen unterwegs. Das ist einerseits natürlich schöner als in einer Werkstatt oder Fabrikhalle, weil man etwas von der Natur mitbekommt“, sagt Bebion. Manchmal aber auch sehr ungemütlich. Extreme Kälte oder starker Regen gingen natürlich an die Substanz. „Ganz besonders schlimm war es beim Hochwasser 2011“, erinnert er sich. Da habe er mit seinen Mitarbeitern Absperrungen im strömenden Regen auf Fuß- und Radwegen an der Rems aufstellen müssen. „Das war schon extrem unangenehm und auch nicht ganz ungefährlich“, sagt er. Da sei man froh, wenn man sicher wieder im Trockenen sei.

Job als Straßenreiniger ist körperlich fordernd

Unangenehm sei es auch, wenn abzuholende Tierkadaver schon stark verwest seien. „Da muss man sich schon zusammenreißen, um den Gestank auszuhalten“, sagt Bebion. Ohnehin sei der Beruf des Straßenreinigers körperlich fordernd. Man sei entweder den ganzen Tag lang zu Fuß unterwegs oder müsse ständig aus dem Lieferwagen aus- und wieder einsteigen. Dabei noch schwere Müllsäcke heben oder größere Teile entsorgen: „Man muss schon einigermaßen fit sein“, betont er.

Bürger rufen beim "Kehrtelefon" an

Als Meister regelt Bebion allerdings vieles vom Schreibtisch aus. Wenn zum Beispiel Bürger über das „Kehrtelefon“ Verschmutzungen melden, plant und koordiniert er die Reinigung. Aber manchmal, wenn beispielsweise einer seiner Mitarbeiter krank wird, springt er ein – und dann geht es auch für ihn mal wieder hinaus auf die Straßen.

Er ist stolz auf seine saubere Stadt

Trotz aller Widrigkeiten mag Bebion seinen Beruf – und ist stolz. Darauf, dass keine Straße in Waiblingen über längere Zeit verschmutzt ist, und auch, wenn er „seine“ Stadt mit anderen vergleicht. „In vielen anderen Städten ist es dreckiger als bei uns“, sagt er. Er sei aber auch besonders kritisch. Wenn ihm beim sonntäglichen Spaziergang mit seiner Frau eine Verschmutzung auffalle, notiere er sie sich gedanklich für Montag. „Das behalte ich aber für mich, sonst bekomme ich eins auf den Deckel, weil ich schon wieder an die Arbeit denke“, verrät der Vater dreier erwachsener Kinder.

Abschalten kann Bebion in seinem Weinberg

Um abzuschalten, hat Bebion früher mit seinen Söhnen Tischtennis gespielt. Seit die aus diesem Alter raus sind, ist er am Abend und am Wochenende vor allem in seinem zwei Hektar großen Weinberg, den er von seinem Vater geerbt hat. „Wenn ich da so im Weinberg stehe und Reben schneide und hochbinde, kann ich mich richtig entspannen“, berichtet Bebion.

Sein großer Traum

Einen großen Traum hat er auch: „Früher habe ich immer von einem eigenen Weingut geträumt, aber den werden sich wohl eher meine Söhne erfüllen.“ Der Jüngste sei nämlich Weintechnologe, der Älteste Winzer. Er selbst aber träume jetzt von einer Reise nach Neuseeland – zu den dortigen Weingütern mit teilweise 200 bis 300 Hektar Fläche. „Das würde ich so gerne mal sehen“, sinniert er.