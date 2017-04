Stockholm Liveticker: Lastwagen rast in Menschenmenge in Stockholm- mehrere Tote

Der Lastwagen raste in das Einkaufszentrum "Ahlens City" in der Innenstadt von Stockholm. Foto: dpa

Stockholm. Ein Lastwagen ist im Stadtzentrum von Stockholm in eine Menschenmenge gefahren. Mehrere Tote und Verletzte.

Auf der zentralen Einkaufsstraße Drottninggatan in Stockholm ist ein Lastwagen nach Medienberichten zunächst in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Polizei spricht von Terrorverdacht.

"Wir haben erste Angaben darüber, dass Menschen verletzt sind", sagte ein Polizeisprecher dem schwedischen Fernsehsender SVT.

Die Polizei spricht von mehreren Verletzten und auch Toten. SVT-Reporter vor Ort berichteten von einem Brand auf der Einkaufsstraße und völligem Chaos. Durch die Stadt fahre ein Polizeiwagen, aus dem Beamte "Warnung vor einer Terrortat" riefen. Die Polizei war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

"Schweden ist angegriffen worden"

Medienberichten zufolge wurden inzwischen das Parlamentsgebäude und das Königsschloss abgesperrt.

Schwedens Regierung spricht im Zusammenhang mit dem Zwischenfall in Stockholm von einer Terrortat. "Schweden ist angegriffen worden. Alles deutet auf eine Terrortat hin"", sagte Ministerpräsident Stefan Löfven dem schwedischen Fernsehen.

Momentan ist noch unklar, ob der Täter auf der Flucht ist. Die Polizei bittet die Menschen nicht ins Zentrum der Stadt zu kommen.

Ärzte in Klinik bei Stockholm gerufen

Das Personal des Universitätskrankenhauses Karolinska-Institut bei Stockholm ist Medienberichten zufolge in Alarmbereitschaft versetzt worden. Zusätzliches Personal sei angefordert worden. Alle Ärzte seien gebeten worden, sich einzufinden. Ein Kleinlaster ist im Stockholmer Zentrum in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Die Polizei spricht von Terrorverdacht. Nach Angaben des schwedischen Radios soll es mindestens drei Tote geben.

