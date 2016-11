Stuttgart 14 stornierte Flüge wegen Lufthansa-Streik

Stuttgart.

Der Pilotenstreik bei der Lufthansa macht sich auch an seinem dritten Tag am Stuttgarter Flughafen bemerkbar. Es seien für heute abermals 14 Starts und Landungen abgesagt worden, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Die Zubringerflüge nach Frankfurt wurden komplett storniert, von den vier Verbindungen nach München werden zumindest zwei im Ersatzflugplan weiterbetrieben. Der Anteil der bestreikten Stuttgarter Flüge an allen von der Arbeitsniederlegung betroffenen Lufthansa-Verbindungen ist gering - für heute wurden insgesamt 830 Flüge der Airline abgesagt. Hintergrund des Ausstands sind Gehaltsforderungen von 5400 Piloten.