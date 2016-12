Stuttgart 18-Jähriger prallt nach Crash gegen Baum

Stuttgart-Ost.

Ein 18 Jahre alter Mercedes-Fahrer ist am Dienstag gegen 16.55 Uhr in der Ostenstraße mit einem Seat zusammengestoßen und gegen einen Baum geprallt.

Die 38-jährige Seat-Fahrerin übersah beim Einfahren von der Stuifenstraße in die Ostendstraßedabei offenbar den bevorrechtigten Mercedes. Der Mercedes wurde durch die Kollision nach links abgewiesen und prallte gegen einen Baum auf dem Mittelstreifen.