Stuttgart 48-Jähriger wirft mit Messer nach Passantin und verletzt sie

Stuttgart-Mitte.

Ein 48-jähriger Mann - der offenbar geistig verwirrt war - hat in der Büchsenstraße am Dienstag gegen 12.45 Uhr eine 43 Jahre alte Passantin mit einem Messer angegriffen und verletzt. Der 48-Jährige trat der Frau - die ihm nicht bekannt war - in der Fußgängerzone entgegen, bedrohte sie und warf mit einem Messer in ihre Richtung. Das Messer blieb dabei in dem Oberschenkel der Frau stecken. Der 48-Jährige konnte zunächst flüchten, wurde aber kurze Zeit später von der Polizei an der S-Bahn-Haltestelle Stadtmitte gestellt und festgenommen. Die verletzte 43-jährige Frau wurde von Rettungskräften versorgt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-jährige Mann soll in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen werden.