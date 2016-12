Stuttgart Frau wird von U9 erfasst und stirbt

Stuttgart-Hedelfingen.

Am Dienstagmorgen (13.12.) ist eine Frau in Stuttgart-Hedelfingen ums Leben gekommen. Sie wurde beim Überqueren der Gleise um etwa 7.20 Uhr in der Hedelfinger Straße von eine Stadtbahn der Linie U9 erfasst, die in Richtung Wangen unterwegs war. Die Frau starb noch an der Unfallstelle.



Warum die Frau von der Stadtbahn erfasst wurde, ist derzeit noch unklar. Die Stadtbahnlinien U9 und U13 mussten zur Unfallaufnahme und der Bergung der Toten für zwei Stunden unterbrochen werden. Die Hedelfinger Straße war in beide Richtungen bis etwa 8 Uhr gesperrt.