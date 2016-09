Stuttgart 77-Jähriger schlägt Raucher ZVW, 19.09.2016 12:13 Uhr

Stuttgart.

Am Samstag (17.09.) gegen 16:30 Uhr fühlte sich ein 77-Jähriger am Hauptbahnhof in Stuttgart offenbar von einem 37-jährigen Raucher derart gestört, dass er diesen mit der Hand in das Gesicht geschlagen haben soll. Laut Angaben des 77-Jährigen wollte dieser damit erreichen, dass der 37-Jährige seine Zigarette trotz Aufenthaltes im Raucherbreich ausmachte und verwies dabei auf das Schild "Rauchfreier Bahnhof". Im Zuge dessen kam es zwischen beiden Beteiligten anschließend zu einer Auseinandersetzung. Der 77-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

