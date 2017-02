Stuttgart Abgeordnete stoppen umstrittene Altersversorgung

Stuttgart.

Nach massiver Kritik haben die Landtagsfraktionen von Grünen, CDU und SPD ihre bereits beschlossene Neuregelung der Abgeordnetenpension ausgesetzt. Unabhängige Experten sollen die neue Wahlmöglichkeit für die Parlamentarier zwischen einer privaten Altersvorsorge und einer lukrativeren Staatspension auf den Prüfstand stellen, hieß es am Rande der Sitzungen von Grünen, CDU und SPD am Dienstag im Landtag. Nach den Worten von Grünen-Fraktionschef Andreas Schwarz wird der Beschluss nicht wie geplant im Mai in Kraft treten. Mit einem Ergebnis der Sachverständigenkommission sei vor Ende des Jahres nicht zu rechnen, sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch.