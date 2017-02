Stuttgart Amok-Alarm am Rotebühlplatz

Amok-Alarm in Stuttgarter Volkshochschule am Rotebühlplatz - Großeinsatz der Polizei Foto: 7aktuell/Jens Pusch

Ein falscher Amok-Alarm sorgt am Montagabend für einen Polizei-Großeinsatz. Im Treffpunkt Rotebühlplatz, der Hauptniederlassung der Volkshochschule (VHS) in der Innenstadt, klingelte gegen 19 Uhr die offenbar erst heute installierte Alarmanlage. Die Teilnehmer mehrerer Kurse, so die Polizei, schlossen sich daraufhin wie vorgesehen in den Schulungsräumen ein. Polizeibeamte durchsuchten das komplette Gebäude und fanden keine Hinweise auf eine Gefährdungslage. Ob eine Fehlfunktion der Auslöser für den Alarm war oder ob eine Person versehentlich den Alarmknopf gedrückt hatte, muss noch ermittelt werden. Die evakuierten Personen werden durch alarmierte Kräfte psychologisch betreut. Die Stuttgarter Straßenbahnen AG stellte Busse zur Verfügung. Die Polizei ist mit mehreren Dutzend Beamtinnen und Beamten, die zum Teil mit Schutzbekleidung ausgestattet sind, im Einsatz. Die Evakuierungsmaßnahmen dauern zur Stunde noch an. Rund um den Rotebühlplatz kam es durch den Polizeieinsatz zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.