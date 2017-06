Stuttgart Angeblicher Anschlag: Flughafen erhebt keine Ansprüche

Stuttgart.

Nach der Evakuierung einer Maschine wegen angeblicher Anschlagspläne am Wochenende erhebt der Flughafen Stuttgart keine finanziellen Ansprüche gegen den Verursacher. Der Betrieb am Flughafen Stuttgart sei durch das Ereignis am Sonntag nicht beeinträchtigt gewesen. Lediglich die betroffene Maschine nach Bulgarien sei verspätet gestartet. "Deshalb besteht für uns als Flughafenbetreiber kein Anlass, Forderungen zu erheben", erklärte Sprecher Johannes Schumm am Montag.