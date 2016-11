Stuttgart Arbeiter atmet Gas ein und verletzt sich schwer ZVW, 24.11.2016 08:34 Uhr

Symbolbild. Foto: pixabay.com

Stuttgart.

Ein 31-jähriger Mann arbeitete am Mittwoch gegen 15 Uhr (23.11.2016) an einer Gasleitung an der Württembergstraße. Aus bislang ungeklärter Ursache trat Gas aus, das der Mann einatmete. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

