Stuttgart Bauwirtschaft beklagt Fachkräftemangel

Stuttgart.

Die Sorgenfalten in Baden-Württembergs Baubranche wegen Personalmangels vertiefen sich. "Wir haben einen Arbeitskräftemangel in den Baugruben, wie wir ihn noch nicht hatten", sagte der Präsident der Landesvereinigung Bauwirtschaft, Thomas Schleicher, am Dienstag in Stuttgart. Um den Bedarf zu decken, habe man bisher auf Beschäftigte aus Ost- und Südosteuropa zurückgreifen können, etwa aus Polen, Rumänien und Bulgarien. "Aber auch da werden mittlerweile die Arbeitskräfte knapp." Facharbeiter aus diesen Ländern seien woanders ebenfalls begehrt. Manch Hochbau-Großprojekt in Baden-Württemberg könnte sich wegen des Personalmangels 2017 verzögern, warnte Schleicher.