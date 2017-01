Stuttgart Bauwirtschaft mit gedämpften Erwartungen in das Jahr 2017

Trotz voller Auftragsbücher trüben zudem weltwirtschaftliche Unsicherheiten die Laune der Bauunternehmer etwas. Aus Sicht des Verbandes könnten Autohersteller und Zulieferer weniger in heimische Fabrikbauten und andere Anlagen investieren, weil sie schlechtere Geschäfte wegen Protektionismus in den USA und Großbritannien machten. Zahlen zum Geschäft in 2016 und weitere Prognosen für 2017 will die Bauwirtschaft heute in Stuttgart machen.