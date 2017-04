Stuttgart Beschäftigte der Saftbranche bekommen mehr Geld

Stuttgart.

Die 2600 Beschäftigten der Saftbranche und anderer obst- oder gemüseverarbeitender Firmen in Baden-Württemberg bekommen mehr Geld. Man habe sich mit den Arbeitgebern auf eine Lohn- und Gehaltserhöhung von insgesamt 4,8 Prozent geeinigt, teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Mittwoch in Stuttgart mit. Zum 1. Mai soll es zunächst ein Plus von 2,5 Prozent geben und zum 1. März 2018 von weiteren 2,3 Prozent. Der Tarifvertrag geht bis Ende Februar 2019. Zu den Firmen, deren Standorte unter die Regelung fallen, gehören den Angaben zufolge Agrana Fruits (Konstanz), Dr. Oetker (Ettlingen), Ernteband (Winnenden), Hengstenberg (Bad Friedrichshall und Esslingen) sowie Naturella Getränke (Waibstadt).